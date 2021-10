De Pandora Papers ontmaskerden een resem zakenlui, politici en celebrity's als belastingontduikers. Toch zijn ze nog maar het topje van de ijsberg. 'Alleen al in de EU resulteert offshorefraude jaarlijks in een verlies van 55 miljard euro belastinginkomsten', zegt belastingsexpert Mona Baraké van het EU Tax Observatory (Paris School of Economics).

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wat viel u het meest op toen u de onthullingen las?

"Het aantal politici dat nog steeds betrokken is bij het ontduiken van belastinggeld, terwijl zij geacht worden de strijd tegen ontduiking van inningen te leiden en te voeren. Ik was ook verbaasd over hoe deze keer sommige VS-staten ook belastingparadijzen bleken te zijn geworden. Vooral South Dakota valt op. Dit is problematisch omdat het de eerste keer is dat de VS op een ernstige manier worden beschuldigd, vooral omdat ze door globale afspraken over minimale belastingen worden geacht net meer te vechten tegen belastingparadijzen."

Jullie eigen onderzoeken proberen de omvang van belastingontduiking ook te kwantificeren. Hoe groot is het probleem nu eigenlijk wereldwijd?

"Het totale nettovermogen dat in belastingparadijzen wordt verborgen bedraagt om en bij de 7,9 biljoen euro, of 8 procent van het mondiale bbp. Liefst driekwart hiervan (5,9 biljoen euro) wordt niet aangegeven. Het globale verlies aan belastinginkomsten bedraagt minstens 155 miljard euro per jaar, en dat bestrijkt een brede waaier, van gemiste meerwaarde- tot vermogensbelasting als successierechten."

Wat zijn de ergste landen?

"Vanuit Rusland, een aantal Latijns-Amerikaanse landen en enkele Golfstaten wordt ongeveer 50 procent van de rijkdom, in verhouding met hun bbp, naar belastingparadijzen versluisd."

In welke mate zijn belastingdiensten en burgers uit EU-lidstaten slachtoffer?

"Europa wordt hard getroffen door internationale belastingontduiking. Alleen al in de EU staat 11 procent van het totale nettovermogen, namelijk 2,3 biljoen euro, offshore geparkeerd. Ter vergelijking: dit vertegenwoordigt het equivalent van het bbp van Frankrijk en het dubbele van dat van Spanje! Deze fraude resulteert in een jaarlijks verlies aan belastinginkomsten van 55 miljard euro, of bijna een derde van het inbaar begrotingstekort op mondiaal niveau."

Mona Baraké, belastingexpert. Mona Baraké, belastingexpert. Foto: RV

Waarom ligt dat cijfer hier zo hoog?

"Door het gemak waarmee lege schermvennootschappen kunnen worden opgericht. Het zijn ondernemingen die alleen op papier bestaan. De begunstigde eigenaar blijft verborgen. Meestal tellen ze geen werknemers of activiteit, en ze worden enkel gebruikt om tegoeden te bewaren of te verhandelen."

Welke stappen zijn nodig om deze onrechtvaardigheid te beëindigen?

"Verplichte transparantie voor de werkelijke eigenaars. Nu zijn lekken nodig om te weten wie er achter schermvennootschappen schuilt. Er moeten centrale, publieke, registers komen die de werkelijke eigenaars en rijkdom achter al deze papieren vennootschappen oplijsten."

Er circuleren voorstellen om een jaarlijkse vermogensbelasting te heffen van 3 procent op tegoeden uit schermvennootschappen, wat slechts wordt teruggegeven als de echte eigenaars zich bekendmaken. Een goed plan?

"Het is een mogelijke manier om vermogende individuen te dwingen zich kenbaar te maken bij een internationaal register, en zo ook hun nationale belastingautoriteiten, zodat ze de gebruikelijke heffing kunnen betalen. Regeringen kunnen ook overwegen om gedeeltelijke belastingsamnestie te verlenen als vermogenden hun geld terugbrengen tegen een bepaalde datum. Zulke akkoorden bleken in het verleden winstgevend voor de overheden. Deze schema's moet je wel in tijd en omvang beperken. Ooit moet je diegenen die zich blijven verschuilen sancties geven."

Moet je ook niet de belastingconsultants die hun klanten naar offshoreconstructies leiden beter gaan reguleren?

"Ja, gespecialiseerde advocaten profiteren nog steeds van achterpoortjes in de wetgeving. Ze vertrekken van legale paden om het geld van vermogenden te verbergen."

De EU beschikt nochtans al over wetgeving, zoals de verplichting voor financiële instellingen om niet-gedomicilieerde klanten aan te geven bij hun belastingdienst. Werkt dit onvoldoende?

"Er zijn hiaten in deze Common Reporting Standard, want nog niet alle lidstaten hebben zich naar deze wetgeving geschikt. Er blijft ook te veel belastingconcurrentie tussen lidstaten."

Uw eigen onderzoek wees ook uit dat de banken zelf hun belastingpercentage drukken door gebruik te maken van buitenlandse of offshore-filialen?

"Banken profiteren inderdaad nog steeds zelf van belastingparadijzen. Ondanks eerdere onthullingen zijn de activiteiten van Europese banken in belastingparadijzen min of meer stabiel gebleven sinds 2014. Slechts een handvol Europese banken heeft er gedesinvesteerd, maar ook hierover bestaat een gebrek aan transparante gegevens."

Veel belastingparadijzen stoppen hun praktijken niet omdat hun winst de lokale economie of elite ondersteunt. Hoe sporen we hen aan om het roer om te gooien?

"Sommige offshorelanden, zoals Luxemburg, leven van gunstige belastingschema's. Het is belangrijk dat ze worden geholpen bij het uitwerken van economische alternatieven."