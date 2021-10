Bewoners van verzorgingstehuis De Vriezenhof in Vriezenveen werden in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een vuurzee voor hun deur. Vijf auto's brandden volledig uit, een andere raakte zwaar beschadigd. Bewoner Jan Jansen is een van de gedupeerden. 'Die auto was mijn bezit, mijn alles'.

Toeschouwers en bewoners van Verzorgingstehuis De Vriezenhof verzamelen zich deze vrijdagochtend voor het rood-witte afzetlint. "Die is van mij", zegt de 74-jarige Jan Jansen. Hij wijst naar een hoopje as. Waar de andere uitgebrande voertuigen nog als auto te herkennen zijn, is van zijn rode brommobiel alleen het frame van de autostoelen bewaard gebleven. De bewoner van verzorgingstehuis de Vriezenhof slikt. "Mijn laatste spaarcenten heb ik hierin geïnvesteerd, het was echt mijn droomauto."

Vlammenzee

Het was precies veertien over drie 's nachts dat de bewoner van De Vriezenhof wakker schrok. "Ik hoorde lawaai en wilde weten wat er aan de hand was." Toen Jansen uit het raam van zijn keuken keek, zag hij de vlammenzee. Hij wist gelijk dat het mis was. De Twentenaar bedacht zich geen moment en haastte zich, op blote voeten, naar buiten. "Op dat moment ging er heel veel door mij heen. Die auto is mijn bezit, mijn trots, mijn alles."

Buiten werd zijn voorgevoel bevestigd: de auto bleek niet meer te redden. "Het huilen stond mij nader dan het lachen en nog steeds. Ik heb de auto gekocht met het idee dat het mijn laatste zou zijn."

De allernieuwste in zijn soort

Zeventienduizend euro telde de 74-jarige neer voor zijn droomauto "Dat is veel geld voor een 45-kilometerauto", concludeert de agent die vrijdagochtend het afzetlint bewaakt en Jansen hoort vertellen. Jansen: "Ja, maar het is ook niet zomaar een auto. Toen ik hem kocht was het de allernieuwste in zijn soort en van alle gemakken voorzien. Met achteruitrijcamera en andere nieuwe systemen."

Terwijl de politie de nieuwsgierige bewoners en overige toeschouwers op afstand probeert te houden, loopt de bewoner van De Vriezenhof weg van het afzetlint. Bij de deuropening van het zorgcomplex wordt hij aangesproken. "Is het jouw auto?", vraagt één van zijn medebewoners. "Ja", stamelt hij. "Niks meer van over."

De laatste restjes van Jan zijn mooie auto. De laatste restjes van Jan zijn mooie auto. Foto: Robin Hilberink

Moeilijk lopen

In zijn woonkamer is de eettafel bezaaid met allerlei papieren en enveloppen. "Let niet op de rommel", zegt hij, terwijl hij de kamer van zijn woning binnenloopt. "Ik kon vannacht niet meer slapen dus ben ik meteen op zoek gegaan naar informatie over de verzekering, maar ik vrees dat ik die brieven in mijn auto heb laten liggen."

Het besef dat er niks meer van de auto over is, daalt deze vrijdagochtend langzaam in. "Lopen gaat steeds moeilijker, die auto hield mij mobiel. Zonder ben ik heel beperkt." De 74-jarige bewoner van De Vriezenhof heeft één wens. "Dat alle kosten worden vergoed en ik snel een nieuwe auto krijg." Er verschijnt een voorzichtige glimlach op zijn gezicht. "Volgens de garagehouder zijn er inmiddels nog nieuwere modellen."

De Vriezenhof laat weten dat er nog geen extra informatie bekend is over de oorzaak van de brand.De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. Mensen die camerabeelden hebben of meer weten, worden verzocht zich te melden.