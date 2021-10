Burgemeester Cees van den Bos van Urk laat niet actief controleren op het naleven van de coronapasregels in de horeca. Slechts 20 tot 30 procent van Urk is gevaccineerd en mensen laten zich mondjesmaat testen. Daardoor zijn er ook amper mensen met een QR-code.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Het is inherent aan de vaccinatiegraad dat hier amper passen zijn", aldus Van den Bos. Als handhaver van de openbare orde denkt hij wel het doel van de regel, het voorkomen van besmettingen en ziekenhuisopnames, te kunnen blijven zien.

Urk zit heel laag in besmettingen, dus nemen burgers toch op een bepaalde manier hun verantwoordelijkheid, stelt hij. "Dat is van cruciaal belang voor hoe hard en of je gaat ingrijpen. Zo probeer ik vorm te geven aan die handhaving zodat ik het doel van de Rijksoverheid wel dien."

Tegen beleid in

Voorzitter Hubert Bruls van de gezamenlijke Veiligheidsregio's en burgemeester van Nijmegen is niet van plan zijn collega terecht te wijzen, maar geeft wel aan dat Van den Bos tegen het kabinetsbeleid in gaat. Bruls woordvoerder Lotte Dijkstra zegt namens hem: "We hebben nadrukkelijk afgesproken te handhaven op coronapassen in horecagelegenheden. Hoe gemeenten dat doen, is aan henzelf. Sommigen hebben polsbandjes, sommigen doen het bij de deur, maar niet handhaven op die pas is niet de afspraak."

"Dus als horecagelegenheden niet om een pas vragen of bezoekers die deze niet hebben zeggen dat ze de 1,5 meter moeten houden, is dat niet de bedoeling. Dan kan een horecagelegenheid een waarschuwing krijgen, daarna een boete, of een sluiting." Volgens Dijkstra is het aan de Rijksoverheid om eventuele stappen tegen de gemeente te nemen.

Woordvoerder Nicole Klockenbrink van de Veiligheidsregio Flevoland stelt dat het aan lokale bestuurders is om te handhaven. Doordat het crisisniveau is afgeschaald, zijn de veiligheidsregio's niet meer bepalend. "Voorheen zei de voorzitter van de Veilheidsregio daar iets over, dat is nu niet meer zo. Maar het handhaven van coronapassen is wel landelijk beleid, dus of een burgemeester zomaar niet kan handhaven, is de vraag."

Geen druk

Van den Bos wil geen druk zetten op burgers om meer te gaan vaccineren. Wel is er veel voorlichting. "We leggen wel degelijk het belang van vaccinaties aan het uit aan burgers. Maar uiteindelijk is het een persoonlijke keuze van mensen en daar treden we niet in. Dat is de vrijheid van lichamelijke integriteit. Als mensen vanwege geloofsovertuiging niet gaan vaccineren, verandert dat niet meer. Dan roep ik op, neem je verantwoordelijkheid, test dan, en als je klachten hebt blijf thuis."