Kim Koumans (39) vecht tegen het onrecht dat haar is aangedaan toen ze tot de top van de Nederlandse danswereld behoorde. Door de inspanningen van de Oosterhoutse wordt woensdag in de Tweede Kamer niet alleen over het turnen gedebatteerd, maar ook over de misstanden en het seksueel misbruik in de danswereld. 'Het is nooit de bedoeling geweest dat ik deze rol zou krijgen.'

Koumans, die meer dan twintig jaar op hoog niveau actief was, deed als eerste en als een van de weinige dansers publiekelijk haar verhaal. Dat deed ze voor het eerst aan journalist Marco Knippen van het Noordhollands Dagblad. Hij won vorig jaar De Tegel, een van de belangrijkste journalistieke prijzen, met zijn publicaties over de misstanden in de turnwereld.

In juli publiceerde hij een onderzoek waarvoor hij met betrokkenen uit de latin dance sprak. Met Koumans in de hoofdrol. Daarnaast interviewde hij nog tien (geanonimiseerde) dansers en verschillende deskundigen. In het artikel, dat landelijk nieuws werd, schetsen zij gezamenlijk een 'giftig klimaat' en 'verkrachtingscultuur'.

Kracht

Aangezien Koumans de klokkenluider was, is zij onbedoeld het gezicht van deze beweging geworden. Daar is ze trots op, maar op sommige momenten valt het haar zwaar. Al die trieste verhalen van anderen, ze voeden haar gebroken danshart. "Maar iemand moet opstaan en als ik degene moet zijn, dan draag ik die rol met al mijn kracht en wijsheid."



Inmiddels heeft het Instituut Sport Rechtspraak contact met haar opgenomen. En door haar inspanningen wordt in de Tweede Kamer niet alleen meer over het turnen gedebatteerd, maar ook over de misstanden en het seksueel misbruik in de danswereld. "Het is nooit de bedoeling geweest dat ik deze rol zou krijgen."

Haar telefoon staat roodgloeiend. Iedere dag spreekt ze dansers die hun verhaal met haar willen delen. Inmiddels staat de teller op meer dan zestig. De een nog actief in de danswereld, de ander al jaren geleden gestopt. Maar samen hebben ze een ding gemeen. Ze zijn op een bepaalde manier behandeld die niet door de beugel kan. Uitgescholden, betast en zelfs ook misbruikt. Koumans is hun houvast en rots in de branding. Want zij strijdt voor gerechtigheid, maar vooral ook voor een veilige cultuur in de danswereld.

Onafhankelijk meldpunt

Kim Koumans haalt kracht uit de gesprekken met politici, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vele organisaties. Want ze heeft een doel: een onafhankelijk overkoepelend meldpunt opzetten voor misstanden, aanranding en seksueel misbruik in de dans-, sport- en culturele wereld. Daar moeten slachtoffers veilig en door middel van korte lijnen de juiste hulp krijgen op meerdere terreinen. Volgens de Oosterhoutse durven ze dat intern niet te melden, weten ze niet waar ze iets moeten melden en verdwalen ze in hulpverleningsland.

In juli werd in de Tweede Kamer gesproken over misstanden in de danswereld. Haar naam werd toen meermalen genoemd. "Ik had dit nooit verwacht." Nu is het wachten op het politieke debat, dat 13 oktober plaatsvindt. Het draait dan niet alleen om turnen, maar ook om dansen. De Oosterhoutse is uitgenodigd en als gast aanwezig in Den Haag.

Keerzijde

Al deze positieve ontwikkelingen hebben voor Koumans ook een keerzijde. Sinds de publicatie in juli wordt ze gestalkt. Ze hoeft de politie maar te bellen en agenten staan voor de deur. Via sociale media wordt ze lastiggevallen door mensen die haar seksuele berichten of zelfs porno toesturen. "Dan krijg ik een vriendschapsverzoek van een meisje dat op haar profiel heeft staan dat ze van dansen houdt. Dan denk ik dat het misschien een danseres is die haar verhaal wil vertellen. Blijkt het toch weer een seksueel verzoek."

Onlangs werd haar auto bekrast en werden de ramen van haar huis met modder besmeurd. "Maar dit houdt mij niet tegen. Ik walg ervan, maar sta nog kaarsrecht overeind."

Introvert

De liefde voor dansen begon op vierjarige leeftijd toen ze in de voetsporen van haar moeder trad en op ballet ging. Ze had talent en kreeg zelfs een uitnodiging voor de Nationale Balletacademie. Die wees ze af. Koumans maakte de overstap naar stijldansen. Op haar twaalfde koos ze definitief voor latin dance. "Dat zag niemand aankomen. Ik was introvert en zat het liefst in de boeken. In dans kon ik mijn emotie kwijt."

Ze werd uit de dansles gepikt en voor ze het wist presteerde ze op het hoogste niveau. Toen begon het. Haar uiterlijk werd extreem belangrijk. Ze werd hard aangepakt, uitgescholden, onzedelijk betast en de weegschaal kwam eraan te pas. Voor ze het wist werd ze in haar vroege tienerjaren door een trainster seksueel misbruikt op het toilet van een dansschool.



"Het zijn juist de 'dansmoedertjes' - trainsters die jonge dansers onder hun hoede nemen - waar die kinderen vatbaar voor zijn. Ik bevroor, telkens weer. Ik ging trainers ontwijken en bij een groepsles achterin de zaal staan. Maar het leek wel of ze het aan mij voelden. Ik werd telkens misleid. Meegezogen in een psychologisch spel door personen die je afdanken als je niet meer interessant voor ze bent. Door verwarring te zaaien en mij als fantast af te schilderen, werd mijn geloofwaardigheid onderuitgehaald. Juist omdat veel zich achter gesloten deuren afspeelde, werd ik monddood gemaakt. Je voelt je machteloos en een seksobject. Ik was slechts een gebruiksvoorwerp en wegwerpartikel."

Kim Koumans tijdens een voorstelling bij dansschool Minneboo in Oosterhout. Kim Koumans tijdens een voorstelling bij dansschool Minneboo in Oosterhout. Foto: Kim Koumans

Televisieoptredens

Het was niet alleen maar narigheid. De chachacha, rumba, samba, paso doble en jive waren als tiener haar lust en haar leven. Ze danste in de Nederlandse top, was internationaal actief, deed mee aan de belangrijkste wedstrijden van de wereld, werkte met toptrainers en werd geregeld gevraagd voor televisieoptredens. Ze heeft meerdere keren de kans gehad om naar het buitenland te verhuizen. Internationale trainers zagen voor haar een rol in de wereldtop, maar daar koos ze niet voor. "Ik wilde mijn goede basis in Nederland niet opgeven voor die wereld."



Koumans danste bijna haar gehele carrière onder de Nederlandse Algemene Danssport Bond, onderdeel van de sportkoepel NOC*NSF. In die tijd kaartte de Oosterhoutse de wantoestanden al aan bij andere trainers en dansers. Toen hoorde ze voor het eerst dat zij niet de enige was bij wie dit gebeurde. Ze kent tientallen andere topdansers die hetzelfde hebben meegemaakt.

Volgens het onderzoek van Knippen bestaat die 'verkrachtingscultuur' onder andere doordat er geen gedragsregels in de danswereld zijn. "Trainers dronken port uit een koffiemok tijdens de les. Ze betastten mijn kruis, billen en borsten zonder dat het om een technische aanwijzing ging. Het was puur machtsmisbruik. Het gebeurde, omdat het kon. En nog steeds. Ze houden elkaar de hand boven het hoofd. Veel van de trainers hebben het zelf ook meegemaakt of aangezien, maar dat is geen excuus."

Continu vluchten

De laatste jaren van haar carrière danste ze onder een andere Nederlandse dansbond, de World Dance Council Dutch Amateur & Professional League. Ook daar durfde ze lange tijd geen misstanden te melden bij het bestuur. Het was niet zo zwart-wit, vertelt ze. "In de danswereld heerst een familiesfeer en daaraan ben je loyaal. Je hoort bij je trainer."



Koumans had veel last van schuld- en schaamtegevoel. "Het was aantrekken en afstoten, op een geraffineerde wijze. Zeker als tiener, toen ik op zoek was naar mijn identiteit, bracht me dat in verwarring." Ook was ze bang voor represailles, want veel van de trainers hadden een dubbele pet op: die van trainer én van jurylid.



Vanaf 2015 trainde de Oosterhoutse zoveel mogelijk alleen. Ze trok zich terug, was continu aan het vluchten en voelde zich triest. "Ik voelde dat ik in ging storten." En juist toent maakte een internationale trainer misbruik van haar. "Mijn geloof in latin dance zakte weg. Dans had voor mij totaal geen zin meer."

De jaren daarna probeerde ze op allerlei manieren achter de schermen het onderwerp aan te kaarten. Ze sprak in vier jaar tijd meerdere keren over de misstanden en het misbruik met de voorzitter van de World Dance Council Dutch Amateur & Professional League. Volgens Koumans - en een geanonimiseerde danser die aanranding aankaartte - werd er geen actie ondernomen. Daarnaast maakte ze melding bij de zedenpolitie en Centrum Veilige Sport dat onderdeel is van NOC*NSF en daarmee van de Nederlandse Algemene Danssport Bond. Uiteindelijk was het journalist Knippen die met zijn publicatie daadwerkelijk voor verandering zorgde.

Onderzoek

Journalist Marco Knippen sprak voor zijn onderzoek met betrokkenen uit de latin dance, onder wie elf dansers en verschillende deskundigen. Een van hen is de Franse wetenschapper Valentin Meneau. Hij komt aan het woord vanwege zijn onderzoek naar seksueel geweld in het Latijns-Amerikaanse wedstrijddansen. Hij stelt dat de danskunst deel uitmaakt van een 'cultuur van verkrachting'.

"Het is in de choreografie gemeengoed: de man staat achter de vrouw, manoeuvreert haar in kwetsbare posities, bekijkt en betast haar. In de dagelijkse omgang in de danszaal kan zich dat vertalen in een toxisch klimaat", aldus Meneau in het Noordhollands Dagblad.

Daarnaast haalt Knippen onder andere Mariel Meewisse aan. Zij is klinisch psycholoog en lid van de van Abate, het expertisecentrum voor angst en trauma. Volgens haar zijn sporters die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag vaak niet bij machte om dit kenbaar te maken. "En de trainer of coach wordt niet door een derde teruggefloten. Dan gaat het van kwaad tot erger. De pleger die veel te verliezen heeft, zet het slachtoffer onder druk om er geen ruchtbaarheid aan te geven."

De bond moet meer sturing geven, vindt ze. "Zeker in sporten waar ook nog eens van subjectieve beoordeling sprake is, moet er onafhankelijk toezicht en corrigerend vermogen aanwezig zijn. Zo vergroot je de sociale veiligheid en verklein je de kans op excessen."

Steun

Koumans krijgt steunbetuigingen van gerenommeerde trainers en dansscholen, maar niemand durft het publiekelijk voor haar en andere slachtoffers op te nemen. "Ik ben niet bezig met een heksenjacht, ik heb zelfs geen namen in de media genoemd. Ik probeer het netjes te doen, maar dan moeten mensen wel hun verantwoordelijkheid nemen."

Samen met haar zedenadvocaat Willem van der Voet bespreekt ze de vervolgstappen. "Ik wil niet dat de focus komt te liggen op een paar namen en dat de rest zich daarachter verschuilt. Het gaat niet om een of twee trainers. De volledige cultuur moet veranderen."

Dansschool Minneboo was haar thuis

Jarenlang vond Koumans steun bij Oosterhouter Robert Minneboo van de gelijknamige dansschool in zijn woonplaats. Ze hadden een sterke vriendschap, hij was een soort tweede vader. Ze heeft alleen maar goede herinneringen aan hem.

Minneboo wist tot aan zijn overlijden in 2018 als een van de weinigen wat ze meemaakte. Behalve het misbruik, want dat vertelde ze hem niet. Ze deelde dat ook niet met haar eigen vader, die twee jaar geleden overleed. "Ik wilde hem in zijn terminale fase niet nog meer pijn doen. De confrontatie met de kwetsbaarheid van het leven was voor mij het laatste zetje om het verhaal naar buiten te brengen." Haar moeder overleed twintig jaar eerder.

Terug op de dansvloer

Koumans volgt een traject om haar trauma te verwerken. Twee keer per week wordt ze door een zorgtaxi opgehaald om vervolgens twee uur naar Grootebroek in Noord-Holland te rijden. In dat traumacentrum hebben ze de juiste expertise in huis om haar te helpen.

Onlangs heeft ze na jaren weer de eerste stappen op de dansvloer gezet. Dat was niet makkelijk, want ze is het contact met haar lichaam volledig kwijtgeraakt. "Maar in een dans kan ik mijn emotie kwijt. Het is een prachtige non-verbale manier om mijn gevoel te uiten. Dansen is kunst, daarom wil ik zo graag dat de cultuur verandert."



Ze heeft spijt van de keuze voor latin. Het was haar lust en haar leven, maar achteraf gezien had een meer introverte, artistieke dansvorm beter bij haar gepast, zoals ballet en moderne dans waar ze als kind mee begon. Daarnaast had ze voltijd psychologie of wetenschap willen studeren. "Op intellectueel niveau praat ik volop, maar als het over mijn gevoelens gaat, word ik stil."

Reactie dansbonden

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) betreurt het dat grensoverschrijdend gedrag in heel de maatschappij voorkomt. "En ik vind het verschrikkelijk dat dit ook in de danswereld gebeurt."

Wat hem betreft, moet er iets gebeuren. Misbruik moet geen onbesproken thema zijn. Daarom is zijn vereniging met ondersteuning van het Centrum voor Veilige Sport Nederland bezig met een update van de ethische gedragscodes. "Daar zijn we mee gestart toen de misstanden in de turnwereld naar buiten kwamen. We willen de code explicieter maken."

Zo staat nu in die code dat een official de verantwoordelijkheid heeft om nooit het belang van de individuele sporter te doorkruisen. "Daar moet aan worden toegevoegd dat trainers en coaches zich bewust moeten zijn, dat als ze bijvoorbeeld lesgeven aan minderjarigen, ze verplicht zijn om afspraken met ouders te maken over hoe ze dat doen. Of dat je jezelf als dansleraar nooit in een situatie moet plaatsen dat je alleen met elkaar in een dansschool bent."

De bond heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangesteld. "Om mensen het gevoel te geven dat ze hun verhaal kwijt kunnen en dat er ook iets mee wordt gedaan."

Bij de World Dance Council Dutch Amateur & Professional League hebben ze naar aanleiding van de publicatie in het Noordhollands Dagblad een routekaart op de website gepubliceerd. Daarin staat waar een slachtoffer terechtkan met een vraag of melding. Daarnaast hebben ze een tweede interne vertrouwenspersoon aangesteld.