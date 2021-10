Eveline (42) en Lianne waren dikke vriendinnen. Maar het werd steeds duidelijker dat Lianne zwaar beschadigd was en niet meer kon en wilde leven. Heel weloverwogen plande ze haar zelfeuthanasie op 22 april dit jaar. Ze was pas 33 en liet een man en een dochtertje van acht jaar achter.

Dit artikel is afkomstig uit Flair. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"De laatste maand van Liannes leven is de zwaarste maand uit mijn vriendschap met haar geweest, maar ook de mooiste. En haar uitvaart... er waren zo veel mensen die veel van haar hielden. Had ze nou maar zo veel van zichzelf kunnen houden."

"In de ruim vier jaar dat ik Lianne kende, groeide er een dierbare vriendschap tussen ons. Onze kinderen kwamen in groep één bij elkaar in de klas en werden vriendinnetjes. Lianne was verpleegkundige en fotograaf en als mijn dochter bij haar speelde, maakte ze altijd veel foto's die ze naar me appte. Ze was supercreatief en knutselde de mooiste dingen met de meiden. Gaandeweg kregen we meer contact en raakten we bevriend. Omdat ik na mijn tweede zwangerschap moeite had om weer op mijn oude gewicht te komen, gingen we twee keer per week 's avonds wandelen. Dan bespraken we van alles: ze vertelde me bijvoorbeeld dat ze anorexia had en getest werd op autisme, al had ik toen nog helemaal niet zo door hoe heftig dat voor haar was."

"Van wandelen gingen we over op hardlopen en deden we ook steeds meer leuke dingen samen. Met onze kinderen, maar ook met z'n tweeën. Ik merkte dat Lianne het fijn vond om met me te praten en wist inmiddels dat ze aan depressies leed. Ze had me verteld dat ze rond haar vijfde al bij een therapeut liep, omdat ze destijds al zei dat ze niet meer wilde leven. Ik weet niet precies wat er allemaal is voorgevallen, maar wel dat ze een moeilijke jeugd heeft gehad en op heel jonge leeftijd 'holding therapie' kreeg: een omstreden therapie, waarbij de moeder of een therapeut een worstelend kind met geweld vasthoudt tot het zich niet meer verzet. Dat kan van een aantal minuten tot een aantal uren duren. Het zou ervoor zorgen dat Lianne zich beter zou kunnen hechten, iets waar ze problemen mee leek te hebben."

'Goede jaren'

"De therapie had een diep trauma bij haar veroorzaakt. Ze had heftige herbelevingen, waarbij ze in een soort trance 'Nee, nee, nee! Niet doen, niet doen! Nee, nee, nee!' bleef roepen. De therapie had een averechts effect gehad, de wereld voelde daarna juist onveilig voor haar. Toch heeft ze tijdens haar jong-volwassenheid ook een aantal 'goede' jaren gekend. Liannes man Danny was haar jeugdliefde, ook hij heeft een tijdlang een 'normale' Lianne gekend: een actieve vrouw die graag dingen ondernam en dol was op haar werk in het ziekenhuis en fotograferen, met name baby's en kinderen. Ze was enorm getalenteerd, stond voor iedereen klaar en onderhield veel contacten via internet."

"Naar de buitenwereld hield Lianne haar masker van perfecte vrouw en moeder in stand, maar omdat ze zich de laatste jaren slechter was gaan voelen, was ze weer in therapie gegaan. Echt beter ging het alleen niet: ze werd steeds depressiever en viel af, werken ging niet meer. Ze kreeg een ritme van op bed liggen, naar therapie gaan en zich opladen om Britt uit school te halen. Als Danny thuiskwam, ging Lianne naar bed. Danny probeerde haar zo goed als hij kon op te vangen, te stimuleren om te eten en in de weekenden mee te krijgen om een stukje te fietsen of naar een museum te gaan. Maar daar moest ze dan de rest van de week van bijkomen."

Eveline. Eveline. Foto: Dafne Ederveen

"Hoe moeilijk Lianne de therapie ook vond, ze bleef gaan. Ze wist dat, als ze een kans op een beter leven wilde, er iets moest gebeuren. Britt was haar grootste reden om te leven en daarom ging ze 'in volle angst vooruit', zoals ze dat noemde. Ik denk, maar dat is psychologie van de koude grond, dat toen Lianne haar autisme-diagnose kreeg, ze het gevoel had dat ze haar masker kon afzetten. Dat ze het idee 'ik moet dit kunnen' kon loslaten. Heel lang had ze haar uiterste best gedaan 'normaal' te zijn, waardoor ze continu op haar tenen liep. Nu wist ze waarom al die dingen die voor anderen normaal waren haar zo moeilijk af gingen."

"Ze zei weleens dat ze sinds haar diagnose steeds autistischer was geworden, ik denk omdat ze er nu van zichzelf aan mocht toegeven. Ze keerde steeds meer in zichzelf, haar behoefte aan voorspelbaarheid werd dwingender. Ze moest precies weten wat er op een dag ging gebeuren en als iets dan anders liep, gaf dat stress. Ook werd ze gevoeliger voor prikkels en liep ze vaak met een noisecanceling-koptelefoon. Doordat ze de prikkels steeds moeilijker kon verwerken, begon ze meer te wiebelen en heen en weer te wiegen tot ze uiteindelijk geen moment meer stilzat."

"Ondertussen vond ze het moeilijk om toe te geven dat ze bepaalde dingen niet meer kon opbrengen. Ze overschreed haar eigen grenzen zodat ze er voor anderen kon zijn, bijvoorbeeld toen een vriendin met haar dochter in het ziekenhuis verbleef en Lianne dagenlang voor het gezin kookte. Vaak zei ze tegen me: 'Iemand moet me redden.' Maar als ik vroeg hóé ze gered moest worden, wist ze dat niet. Wel zei ze steeds vaker dat ze het moeilijk had. Zozeer dat ze het leven niet meer zag zitten. In het begin was ik daar best laconiek onder, maar ik begon door te krijgen dat ze het meende. De paniek werd heftiger, ik zag haar verdrinken in haar eigen wanhoop. Dat was zo verdrietig. Ik heb wel periodes gehad dat ik huilde omdat ik me zo machteloos en wanhopig voelde. Dan dacht ik: ik wil je niet kwijt! Ik voelde zo veel liefde voor haar."

Automutilatie

"Danny wist ook niet goed wat hij met de situatie aan moest. Toen het nog niet heel erg slecht ging, deden ze alles samen. De boodschappen, naar zwemles met Britt, leuke dingen... Lianne probeerde haar ziekte zo veel mogelijk weg te houden van Britt en 'normaal' te zijn. Toen dat niet meer mogelijk was, hebben ze samen geprobeerd aan Britt uit te leggen wat de ziekte van haar moeder inhield, onder meer aan de hand van een boek van Myrthe van der Meer, Pien en de spoken. Britt wist dat mama een groen en een rood poppetje in haar hoofd had, en dat soms het groene poppetje sterker was en soms het rode poppetje."

"Dat Danny van Lianne bleef houden, begrijp ik wel. Ze was meer dan haar ziekte, ze was ook een geweldige vrouw. Ze waren een team. Ik heb vol bewondering toegekeken hoe liefdevol Danny met haar omging tijdens haar herbelevingen van de therapie uit haar vroege jeugd. Hoe goed hij haar kon vertellen wat er op dat moment met haar gebeurde. Dat ze veilig was en niet alleen."

"Lianne heeft enorm veel antidepressiva geprobeerd, maar niets werkte. Uiteindelijk bleek dat ze een gen had, of juist niet, dat weet ik niet precies meer, waarbij bepaalde antidepressiva haar juist suïcidaler maakten. Dus periodes met nieuwe medicatie waren gevaarlijk. Ook automuliteerde ze om de spanning in haar lichaam kwijt te raken. Ik heb appjes ontvangen met berichten als: 'Denk je dat dit gehecht moet worden?' met een foto van een bloederige snee in haar arm. Dan zat ik even later weer zwaluwstaartjes te knippen om haar te verbinden. Ze was ziek, ze had mijn hulp nodig."

Eveline met haar overleden hartsvriendin Lianne. Eveline met haar overleden hartsvriendin Lianne. Foto: Dafne Ederveen

"Als er paniek uitbrak, ging ik naar Lianne toe om te kijken of we haar rustig konden krijgen. Danny en ik probeerden een crisisopname te voorkomen, maar als Lianne in paniek was, zag ze nog maar één uitweg: de dood. Opsluiting was dan de enige optie om veilig te zijn. Ik ving Britt dan altijd op, zodat ze niet zou zien wat er thuis gebeurde. Dan haalde ik haar gewoon met een grote glimlach op, met de mededeling dat ze mocht komen logeren. Uiteindelijk vertelden we dan meestal wel dat het 'rode poppetje' van mama sterk was."

"Bevriend zijn met iemand die zo met zichzelf in de knoop zit, is moeilijk. Ik heb niet alleen over haar bol geaaid, ik ben altijd duidelijk en soms ook boos geweest. Alleen... je weet dat dat eigenlijk geen zin heeft. Je hoort vaak dat de mensen die roepen dat ze uit het leven willen stappen, het niet doen. Dat het een schreeuw om hulp is. Ik dacht van Lianne altijd: ze moet alleen nog maar durven. De dood zelf maakte haar niet bang. Ze was alleen maar bang dat een poging zou mislukken."

"Steeds vaker kreeg ik appjes van Danny dat Lianne was weggelopen of dat ze een berichtje had gestuurd dat ze niet meer thuis zou komen. Als hij niet in de buurt was of ze niet reageerde op zijn berichten, vroeg hij mij om contact op te nemen of om te gaan kijken. Uiteindelijk ging het echt niet meer: Lianne moest langdurig worden opgenomen. Een hels dilemma, omdat ze dan voor lange tijd weg zou zijn bij Britt. Ze kwam in een kliniek waar ze behandeld zou worden en zou leren omgaan met haar autisme. Het was de bedoeling dat ze om het weekend thuis zou komen, maar vaak lukte dat niet omdat ze er te slecht aan toe was."

Kiezen uit twee kwaden

"Danny en Lianne appten veel met elkaar en twee keer per week hielp ze via beeldbellen mee met Britt naar bed brengen. Toch ging het ook in de kliniek niet beter. Ze is in die periode zelfs een keer weggehaald bij het spoor. Ik ben toen heel boos geworden en heb gezegd dat ze dat niet kon maken. Dat haar kind afscheid moest kunnen nemen en dat ze dus toonbaar moest blijven. Zo ver was ik dus al in het proces. Ik denk dat ik ergens al wist dat ze hoe dan ook uit het leven wilde stappen, dat niemand haar tegen kon houden. Lianne raakte regelmatig zo in paniek dat ze overmeesterd en platgespoten werd. Uiteindelijk gebeurde dat zo vaak dat Danny besloot haar uit de kliniek te halen. Lianne kon worden opgehaald als Danny een verklaring zou ondertekenen waarin hij aangaf dat hij de volledige verantwoordelijkheid voor haar op zich nam. Het was kiezen uit twee kwaden. Ze was er niet aan toe om naar huis te gaan, maar steeds worden platgespoten was ook geen optie."

"Maar ja, toen zat hij thuis met een psychisch zieke vrouw die desondanks aanspreekbaar was. Lianne zag huizenhoog op tegen alle verwachtingen die mensen van haar zouden hebben nu ze weer thuis was. Dat ze beter was, normaal. Als vriendinnen hebben we toen besproken: hoe gaan we dit doen? Welk beroep kan Danny wel en niet op ons doen? We besloten Britt op één te zetten. Voor haar zouden we er altijd zijn. In november 2020 had Lianne opgespaarde pillen ingenomen en zich in het park verstopt: daar wilde ze wachten tot ze dood zou gaan. Door een zoekactie met een helikopter werd ze op tijd gevonden."

"Een paar dagen later bezocht ik haar op de crisisafdeling. Toen heb ik gezegd: 'Ik kan dit niet meer. Ik kom je niet meer zoeken of probeer je tegen te houden. Ik ben op.' Er moest iets gebeuren en Lianne besloot dat ze nog één ding wilde proberen: een speciaal opgeleide hulphond die haar paniekaanvallen kon herkennen en haar zou helpen haar hartslag te kalmeren om haar uit de paniekstand te krijgen. Dankzij crowdfunding kwam de hond, Lianne moest samen met de pup de peperdure opleiding volgen. Het bleek niet de oplossing. Een hond geeft veel prikkels en werk en dan moest ze ook nog de tweejarige opleiding volgen voordat Raza - wat 'hoop' betekent - een echte hulphond zou zijn."

"De ontgoocheling was te veel voor Lianne en op 24 maart dit jaar ontvingen we in onze vriendinnenappgroep het bericht dat ze 'wilde stoppen'. Ze vroeg of wij er voor haar wilden zijn tot haar zelfeuthanasiedag, zodat ze haar laatste weken niet eenzaam zou zijn."

"Britt merkte dat het niet goed ging met haar moeder. Lianne had een neusspray met heel sterke kalmeringsmiddelen die ze bijna doorlopend gebruikte als Britt er was. Die had als bijwerking dat ze soms flauwviel. Toen ze op een middag samen met Britt een fotoalbum maakte - waarvan Lianne wist dat het een herinneringsboek zou worden - viel ze ineens om. Dat was een enorme schok voor Britt, en dat moment is voor Lianne bepalend geweest om haar wens door te zetten. Ze kon Britt niet langer een veilig thuis bieden. Ze besloot dat het moment gekomen was."

Euforisch

"Britt liep bij een Kopp-kinderengroep, een hulpgroep voor kinderen van ouders met psychische problematiek. Lianne wist dat voor kinderen van een ouder die suïcide pleegt, een van de meest traumatische dingen is dat ze erdoor worden overvallen. Ze heeft erg geworsteld met of ze het Britt zelf moest vertellen, maar heeft dat wel gedaan. Op 21 april had Britt weer een bijeenkomst bij de Kopp-groep, Lianne is daar naartoe gegaan om Britt te vertellen dat mama te ziek was om nog beter te worden en dat ze zou gaan overlijden. Het afscheid was emotioneel en onwerkelijk, vertelde Danny later."

"Toen Lianne wegging, stuurde ze me een spraak-bericht. Ze was in tranen omdat ze afscheid had genomen van haar man en dochter, maar ze was ook euforisch. Ze zei dat dit de mooiste dag uit haar leven was. Dat ze had gewild dat ze zich altijd zo had kunnen voelen. Daarna is ze teruggegaan naar de instelling waar ze sinds een paar dagen verbleef. Ze wist dat ze om elf uur 's avonds nog gecontroleerd zou worden en heeft daarna een middel ingenomen dat ze via internet had besteld. De volgende dag is ze gevonden. Ze heeft een brief achtergelaten voor de verpleging die haar zou vinden, met een excuus en dat ze geen andere mogelijkheid meer zag."

"De uitvaart was prachtig. Ze heeft nog een laatste boodschap ingesproken waarin ze sorry zegt omdat ze haar pijn aan ons overdraagt, ons bedankt voor het begrijpen van haar keuze en dat ze dankbaar is dat ze het leven heeft mogen doorgeven aan haar prachtige dochter. Ze heeft een doos voor Britt achtergelaten, met daarin een door haarzelf genaaide jurk voor de uitvaart, cadeautjes voor wanneer ze het moeilijk heeft, haar achttiende verjaardag, als ze gaat trouwen en nog wat speciale gelegenheden. Ook had ze de hele vriezer vol eten gelegd voor Danny en Britt. Danny is kapot van verdriet, maar gunt Lianne de rust waar ze naar verlangde. Zo staat iedereen die van haar hield erin: we hadden haar liever hier gehouden, maar we begrijpen het."

Rust

"Voor mij was de laatste periode met Lianne vooral overleven. Ik kamp met het verdriet en gemis, maar ook met alle tegenstrijdigheden: ik wilde dat ze bleef, maar kon de heftigheid van de situatie niet goed meer aan. Sinds haar overlijden durf ik voor het eerst in vier jaar mijn telefoon even weg te leggen. Als Danny nu appt, weet ik dat het voor iets kleins is. Mijn hartkloppingen zijn verdwenen, er is ook voor ons rust gekomen. Dat ik in deze vriendschap zwaar over mijn grenzen ben gegaan, is een bewuste keuze geweest, maar ik weet wel dat ik mijn grenzen in de toekomst beter zal bewaken."

"Wat ik vooral graag wil, is het begrip voor mensen zoals Lianne vergroten. Er zijn in Nederland heel veel 'Liannes', vrouwen én mannen met een of meerdere stoornissen, die door de complexiteit ervan niet goed behandeld kunnen worden. Omdat er zo'n taboe rust op uit het leven willen stappen, vooral als je een kind hebt, heeft Lianne gevraagd of ik een boek over haar leven wil schrijven."

"Britt had laatst haar eerste verjaardag zonder haar moeder. Ze zei tegen me: 'Nu weet ik zeker dat mama dood is, want hoe slecht het ook met haar ging, ze was er altijd op mijn verjaardag.' Hartverscheurend. Toch gaat het naar omstandigheden goed met haar, ook voor haar is er nu minder stress. Ze is nu nog jong en ik weet zeker dat ze mijn verhalen over haar moeder ooit nodig zal hebben, ook daarom wil ik mijn best doen om dat boek te schrijven. Voor Britt ga ik alle dagboeken en dossiers uitpluizen, alle berichten en spraakberichten doorspitten. Een monsterklus. Maar ik wil er voor haar zijn, op wat voor manier dan ook."