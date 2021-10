Een nieuwe documentaire op Streamz werpt een nieuw licht op OnlyFans, het Britse socialemediaplatform waarop mensen hun naaktfoto's kunnen verkopen. Vier Vlaamse leden getuigen. 'Mannen wilden mij enkel voor seks, ik besloot dat ik er maar beter munt uit kon slaan.'

"Denk je dat ze zullen ontploffen?" Met een selfiestick in de hand manoeuvreert de West-Vlaamse Lina Roselina (21) handig tussen de felgekleurde ballonnen die de vloer van haar kamer bedekken. Twee jaar geleden werkte de gediplomeerde schoonheidsspecialiste nog als verkoopster, nu maakt ze voltijds pornografisch getinte beelden van zichzelf die ze aan haar betalende abonnees op OnlyFans aanbiedt. Het is werk waarmee ze zo'n 1.300 euro per maand verdient, al loopt dat bedrag aardig op door de productie van gepersonaliseerde video's.



"Ik onderscheid me vooral door op fetisjen in te spelen", zegt Roselina. Dat verklaart waarom ze even later in een lolita-achtig uniform een van de ballonnen tussen haar benen knelt en vrolijk op en neer wipt. "Er is een enorm aanbod aan gratis porno en steeds meer mensen maken beelden voor OnlyFans; je moet moeite doen om op te vallen."



Roselina overdrijft niet wanneer ze het over de concurrentie binnen de wereld van digitaal sekswerk heeft. Vorig jaar steeg het aantal gebruikers van marktleider OnlyFans tot 90 miljoen en haalde het een omzet van 1,7 miljard euro. Niet slecht voor een bedrijf dat oorspronkelijk helemaal niet geïnteresseerd was in erotische diensten. Bij de oprichting van het platform in 2016 wilde bedenker Tim Stokely in de eerste plaats creatievelingen mogelijkheden bieden om munt uit hun talenten te staan.

Fitnessinstructeurs, muzikanten of andere bekende figuren konden exclusieve content achter een betaalmuur plaatsen en zelf bepalen voor welke prijs ze die voor abonnees beschikbaar wilden maken. De coronacrisis, waarin de mogelijkheden voor seksuele ontmoetingen in levende lijve drastisch beperkt werden, stuwde het platform een meer erotische richting uit. Toen sterren als actrice Bella Thorne of muzikante Cardi B lid van het platform werden, kreeg de site ook bij het brede publiek bekendheid.

Ze willen mij zien genieten

Volgens Roselina schuilt het succes van OnlyFans vooral in de schijnbare nabijheid tussen de gebruiker en de content creator. Wie een abonnement op haar account neemt, mag een persoonlijk welkomstbericht verwachten en krijgt het gevoel deel te zijn van een beperkte groep die van exclusieve erotische content geniet. Dat nauwe contact spreekt mensen aan, maar volgens Roselina is er ook een schaduwkant aan verbonden.

"Soms denken abonnees dat ze me kunnen claimen omdat ze voor me betalen, maar ik heb eigenlijk minder vaak negatieve ervaringen dan tijdens de periode waarin ik in pornofilms speelde. Het publiek gedraagt zich rustiger en de man doet er minder toe. Mijn abonnees willen mij gewoon zien genieten." Net daarom denkt de jonge vrouw dat ze het werk nog lang kan volhouden. "Ik krijg fantastische reacties uit mijn omgeving, mijn moeder hielp me zelfs ballonnen opblazen."



Roselina draait nog maar enkele jaren mee in de wereld van digitale erotiek, maar Fleur (51) heeft meer ervaring. Al negentien jaar is ze actief in chatrooms en geeft ze tegen betaling seksueel expliciete shows via webcam. Sinds kort biedt ze die video's ook aan via OnlyFans. "Het is werk als een ander, ik betaal ook gewoon belastingen op mijn inkomsten", vertelt ze. Vandaag verdedigt Fleur haar broodwinning, maar als prille dertiger stapte ze enigszins gedesillusioneerd in het vak. "Ik behaalde een masterdiploma aan een kunstacademie, maar tijdens mijn eerste baan werd ik voortdurend seksueel geïntimideerd. Mannen wilden mij blijkbaar enkel voor seks, ik besloot toen dat ik er maar beter geld aan kon verdienen."

Fleur (51) is al 19 jaar actief in de online-erotiek. Fleur (51) is al 19 jaar actief in de online-erotiek. Foto: Damon de Backer

In de digitale wereld ontmoette Fleur naar eigen zeggen ook verschillende 'gestoorde' klanten, maar ze wijst erop dat de maatschappelijke positie van sekswerkers de afgelopen jaren in positieve zin veranderde. Vooral OnlyFans slaagde er volgens haar in om haar werk uit de taboesfeer te halen. "Ik ken persoonlijk heel wat jonge mannen met vriendinnen die vandaag een account op het platform hebben om hun luxeaankopen te financieren. Niemand schrikt er nog van wanneer je zegt dat je seksueel getinte beelden van jezelf verkoopt."

Toch merkt ze op dat het niet vanzelfsprekend is om louter van de inkomsten van abonnementen te overleven. Zo'n 20 procent van alle inkomsten op het platform stroomt door naar OnlyFans, bovendien betalen digitale sekswerkers evenveel sociale bijdragen als andere zelfstandigen. Daarom gebruikt Fleur het platform net als Roselina om klanten te zoeken die voor gepersonaliseerde content willen betalen. "Daarnaast blijf ik inzetten op andere websites die erotische diensten aanbieden."

Conservatieve bankensector

Fleurs plan om naast OnlyFans ook op andere onlineplatformen in te zetten, is niet enkel vanuit financiële overwegingen zinnig. De markt voor betalende seksuele diensten centraliseert zich steeds meer rond het Britse platform, waardoor heel wat gebruikers in de problemen komen wanneer het bedrijf een ongewenste beleidswijziging doorvoert. Bij OnlyFans gebeurde dat voor het eerst toen oprichter Stokely aankondigde dat hij voortaan geen seksueel expliciete content meer op het platform zou toestaan. Als verklaring verwees hij naar de conservatieve bankensector die in zijn verzet tegen de seksindustrie steeds vaker betalingen van OnlyFans-gebruikers zou weigeren. "We namen deze beslissing om het geld van content creators en abonnees te beschermen tegen steeds oneerlijkere acties van banken en mediabedrijven", zei hij aan de Financial Times.



De bezorgdheden van de financiële wereld zijn misschien 'oneerlijk', maar ze zijn niet geheel onterecht. Een recent onderzoek van BBC toonde aan dat gebruikers via OnlyFans bijvoorbeeld naaktbeelden van minderjarigen kunnen verspreiden. Daarnaast kreeg het platform het volgens een onderzoek van nieuwsmedium Axios steeds moeilijker om nieuwe investeerders aan te trekken: zij zouden niet graag geassocieerd worden met de expliciete beelden die van de website een commercieel succes maken.



"Om meer te worden dan een nichesite moest OnlyFans iets aan de seksuele beelden doen, want voor een breed publiek vormden zij een doorn in het oog", zegt socialemedia-expert Sofie Verhalle. Daarmee zou het platform in de voetstappen treden van Tumblr en Patreon, sites die ooit bekendstonden om hun tolerantie voor erotische content, maar later voor een kuiser imago kozen.

Een sekspositief imago

Uiteindelijk zorgde massale publieke verontwaardiging ervoor dat OnlyFans zijn beslissing terugdraaide. Vooral de verwijten vanuit de seksindustrie dat het bedrijf groot werd dankzij het werk van mensen met een vaak zwakkere socio-economische positie om hen nadien massaal te dumpen, kwamen aan. Al blijft de vraag of de plannen voor een seksloos OnlyFans wel definitief afgevoerd zijn. "Ik denk dat het bedrijf zich een meer sekspositief imago zal aanmeten en wil nagaan of het zo verder kan groeien. Als dat mislukt, kan het de tolerantie voor erotisch getinte content nog steeds langzaam afbouwen zoals dat bij Tumblr gebeurde", zegt Verhalle. Een groots opgezette persconferentie over een beleidswijziging hoeven we volgens haar niet meer te verwachten.



Jonie De Cock (30) hoopt alvast dat het niet zover komt. Samen met haar partner Aaron Vekemans (36) deelt ze al zes maanden seksueel expliciete content met haar 170 volgers op OnlyFans. Het succes is zo groot dat ze recent besloot om haar baan als poetsvrouw bij een rechtbank op te zeggen "Oorspronkelijk wilden we slechts één pornofilm draaien en die beperkt verspreiden, maar Elise Van Vlaanderen (pornoproducente, PN) vertelde ons dat we bij OnlyFans iets groters konden uitbouwen."

Respect

Dat lukte: het koppel geniet als 'Jolynn Vissers en Jason Coque' sinds kort heel wat bekendheid bij liefhebbers van het pornografische genre. Toch merken ze op dat veel mensen nog steeds aannemen dat zij 'makkelijk' geld verdienen. "Dat klopt helemaal niet, we zijn 24/7 met ons werk bezig", zegt Vekemans. Het koppel investeert niet alleen tijd in de productie van nieuw materiaal, maar ook in de contacten met abonnees. "OnlyFans is zo succesvol omdat het platform een cyber girlfriend experience biedt. Onze abonnees kunnen echt een vertrouwensband met Jonie opbouwen." Vekemans heeft daar weinig moeite mee, zolang klanten zijn partner met respect behandelen. "Soms zijn er hebberige abonnees die haar een slet noemen of die voortdurend haar grenzen opzoeken. Dan houdt het op voor ons."



Buiten de occasionele abonnee die zich grof over het koppel uitlaat, zien beiden vooral voordelen in hun nieuwe carrière. Hun omgeving reageert positief en ook over het welzijn van hun jonge kinderen maken ze zich weinig zorgen. "Jonge mensen groeien vandaag op in een wereld waarin heel wat taboes doorbroken zijn en waarin het logisch is om op een open manier met je seksualiteit om te gaan. Ik denk niet dat het over twintig jaar nog een issue zal zijn om professioneel met erotiek bezig te zijn", zegt Vekemans. Zijn partner wijst er ook op dat ze altijd thuis zijn om de opvoeding van hun kinderen op te volgen. "We vinden dit zo leuk dat we dit nog lang willen doen. Al willen we op termijn graag een eigen productiehuis en zelf materiaal regisseren voor anderen."