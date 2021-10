Rituals kwam onder vuur te liggen door de samenwerking met de 'maanzusters' Lieke en Jetteke van Lexmond. Het cosmeticabedrijf bleef aanvankelijk achter de zussen staan, maar haalde na felle kritiek een pagina met een interview offline.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Echt verrast door alle ophef kan Rituals bijna niet zijn, vindt merkendeskundige Mary Hoogerbrugge van De Positioneerders. Volgens haar kijken bedrijven van tevoren welke risico's zij lopen als zij met een bekend iemand in zee gaan. "Je wilt van tevoren weten of de waarden van je merk overeenkomen met de waarden van de bekende Nederlander", zegt zij.



In het geval van de zussen Lieke en Jetteke van Lexmond was bekend dat zij er bijzondere ideeën op nahielden. Zo ventileerden zij eerder dat de maan invloed had op allerlei zaken, zoals de bestorming van het Capitool op 6 januari. Ook lieten zij zich vaker kritisch en negatief uit over corona- vaccinaties.



Hoogerbrugge denkt dat het cosmeticabedrijf juist aansloeg op die 'spirituele kant' van de zussen met hun maancyclus en hoopte het daarmee een groter publiek te bereiken. "Daar hoeft niks mis mee te zijn", stelt zij. "Alleen kwam daar nu bij dat wij in de gekke situatie zijn beland dat het onderwerp corona en vaccinatie politiek is geworden. Ik denk dat daar het spanningsveld zit."



Want alles rondom corona en vaccinatie ligt gevoelig, merkt zij. Waar veel onderwerpen snel overwaaien, blijft het als het om corona gaat lang hangen. En worden mensen en bedrijven sneller afgerekend, zoals de kwestie rond influencer Famke Louise die betaald werd door de Rijksoverheid voor de coronacampagne en zich later aansloot bij de club #ikdoe- nietmeermee en zich keerde tegen de coronaregels van het kabinet. "Je ziet dat mensen angstig en onzeker zijn. Waarschijnlijk vinden veel mensen het fijn dat nu een groot bedrijf als Rituals er afstand van neemt."

Lieke en Jetteke van Lexmond. Lieke en Jetteke van Lexmond. Foto: Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Verbonden

Aanvankelijk bleef Rituals nog dapper achter de Van Lexmond-zusjes staan. "Wij staan achter de Moonsisters voor hun grote liefde voor de kracht van de maan. Want de maan toont ons met haar eeuwige cyclus dat elk begin en einde met elkaar verbonden zijn", klonk het maandagavond.



Daags erna krabbelde het bedrijf terug en zei het dat de samenwerking alleen betrekking heeft op het aanbieden van de Moon Calendar. En: "Wij benadrukken hier graag met klem dat wij ons vanaf het begin volledig aansluiten bij het vaccinatiebeleid van de overheid." Inmiddels heeft Rituals de pagina met daarop het interview met de zussen Lieke en Jetteke van Lexmond over hun Moon Calendar van de website gehaald.



Hoogerbrugge denkt niet dat het tot afstraffing van het merk zal leiden. "Dit dwingt het bedrijf in elk geval om expliciet stelling te nemen."



Merkendeskundige Rupert Parker Brady vindt het vooral een storm in een glas water. Wat hem betreft kan dit gedoe Rituals niet worden aangerekend. "Als je werkt met influencers met veel bereik die interessant zijn voor je merk, dan krijg je ze in goede en slechte tijden", reageert hij. "In COVID-19-tijd ontdek je opeens dat er wappies zitten in je vriendenkring of dat mensen in je omgeving een QR-code weigeren. Daar heeft iedereen mee te maken. Ook bedrijven. Zo'n uitglijder als Rituals kun je in deze tijd snel maken."

Promoten

Daarbij vraagt Parker Brady zich af 'wie de zussen Lieke en Jetteke nu eigenlijk zijn'. "Ze zijn niet hét gezicht van het merk. Ze promoten Rituals via hun sociale netwerk, that's it. Dat doen wel meer mensen voor Rituals en ook voor andere bedrijven."



Bedrijven moeten wel kritisch zijn, vindt hij. "Je ziet dat bedrijven soms kiezen voor bekende Nederlanders die een grote groep aanspreken, dat kan verkeerd uitpakken", verwijst hij naar rapper Lange Frans die graag van zich laat horen als het om complotten gaat. "Zorg dat er geluisterd wordt naar deskundigen, niet per se naar mensen met de grootste mond of een leuk gezicht."