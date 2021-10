Blond, jong, Twents én allebei een hart voor het boerenleven. Zomaar wat gelijkenissen tussen Barry Schabbink (20) uit Borne en Tess Westerhof (21) uit (voorheen) Denekamp. En ze hebben nog iets gemeen: beide staan op aantrekkelijke wijze afgedrukt in respectievelijk De Boeren Kalender en De Boerinnen Kalender. 'Dit is voor mij een kans ons verhaal te doen. Het verhaal van de boeren.'

Liefst vierhonderd mannen en vrouwen met een link met het boerenleven meldden zich aan, 32 zijn uitverkoren voor een fotoshoot en uiteindelijk de heilige graal: een plekje in De Boeren Kalender of De Boerinnen Kalender.

De modellen die zijn geselecteerd voor de 2022-kalenders, onder wie de Bornenaar en oud-Denekampse, worden vrijdag officieel gepresenteerd.

Barry Schabbink (Borne)

Barry Schabbink. Barry Schabbink. Foto: Agne Kuceviciute

Het was zijn moeder die zei: 'De Boeren Kalender, dat is echt iets voor jou.' De twintigjarige Barry Schabbink uit Borne gaf zich op, maar vertelde daar niemand over. Ook niet zijn moeder. Het moest een verrassing zijn.

Tot kort geleden op Facebook de eerste sneakpreviews van de kalender verschenen met daarbij een kiekje van de gespierde Bornenaar. "Toen zou het toch bekend worden en heb ik het mijn omgeving verteld."

Kaasboer

De reacties van familie, vrienden en collega's zijn louter positief en ook Barry zelf, die de ware nog niet heeft gevonden, vindt het resultaat 'supergaaf'. Op de kalenderfoto is hij te zien met ontbloot bovenlijf en flink wat vuil op lijf en broek, ogenschijnlijk het gevolg van hard werken.



Maar zo ziet hij er in het dagelijks leven nooit uit. Hij werkt bij Boomkamp Kaasspecialist, een kaasboer. "Ik sta op de markt. Dit is al vijf jaar mijn bijbaan."

Zorgen om toekomst boeren

Het 'echte' boerenleven gaat hem echter aan het hart, vertelt hij. Sterker: het is één van de redenen dat hij zich aanmeldde voor De Boeren Kalender.

"Ik heb familie die in de agrarische sector werkzaam is. Zo heeft Rian Jannink, een nicht van mijn vader, een kippenboerderij. De sector heeft het zwaar. Er zijn veel protesten en die zijn er niet voor niets. In het nieuws worden boeren naar mijn mening soms tekortgedaan. Neem het stikstofprobleem. Als oplossing wordt halvering van de veestapel genoemd. Maar als je zo'n maatregel doorvoert, komt een boer echt niet meer rond. Via De Boeren Kalender kan ik daar aandacht voor vragen."

Toekomst als model?

Of het hem zélf nog wat oplevert? "Als ik dankzij deze kalender de modellenwereld in kan rollen, dan zou ik wel willen bekijken of dat iets voor mij is. Maar ik wil eerst mijn opleiding afronden. Ik studeer Commerciële Economie aan het Saxion in Enschede. Het lijkt me gaaf om iets met marketing in de foodbranche te doen."

Tess Westerhof (oud-Denekampse)

Tess Westerhof. Tess Westerhof. Foto: Rachel Bosman | Sharabande

Oma Westerhof uit Denekamp is maar wat trots op haar kleindochter Tess (21). "De krant met mijn verhaal en foto erin gaat ze zeker bewaren!", vertelt die laatste. Zelf woont ze tegenwoordig deels in Groningen en deels in het Drentse Wachtum. "Mijn vader heeft een melkveebedrijf. Er waren voor hem geen uitbreidingsmogelijkheden in Twente. Wel in Wachtum. Dus verhuisden mijn ouders met mijn broers en mij naar Drenthe. Vonden mijn ouders heel erg. Ze komen beiden uit Denekamp en wilden het liefst helemaal niet weg, maar dit was het beste."



Ze komt uit 'een open en hecht gezin' waar elk onderwerp 'open op tafel wordt gegooid'. "Voor papa is het best lastig: al die regels die er maar bij komen voor boeren. Hoe meer regels, des te moeilijker boeren het krijgen."

Fosfaatrechten

"Gelukkig hebben wij genoeg fosfaatrechten (boeren mogen per kalenderjaar met hun melkvee niet meer mest produceren dan het aantal fosfaatrechten dat ze hebben. Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: één recht is één kilogram fosfaat, red.)", vervolgt ze.



"Maar hij ziet dat bedrijven om ons heen in de knoei komen. Dat doet mijn vader pijn. Doordat ik straks in De Boerinnen Kalender sta, word ik gevraagd voor interviews en kan ik onze kant van het verhaal doen. Het verhaal van de boeren."

Klusjes op de boerderij

Zelf verricht ze regelmatig klusjes op de boerderij van haar vader. "Ik zit doordeweeks op kamers in Groningen, waar ik HBO Verpleegkunde studeer. Maar in de weekenden kom ik naar huis en help ik mee in het bedrijf." Lachend: "Al moeten mijn ouders me er wel vaak aan herinneren."

Een straf vindt ze het echter allesbehalve. Sterker: ze krijgt de leukste karweitjes toebedeeld. "Ik voer de kalfjes en geef ze biest met de fles."

Niet eerste familielid in kalender

Hoewel ze zich opgaf na 'een lacherige avond met vriendinnen en wat drankjes' was het niet echt een verrassing dat Tess ooit eens in De Boerinnen Kalender zou komen. "Het is een familietraditie! Mijn vader stond in 2008 al eens in de Stoere boerenkalender. En ook mijn twee oudste broers hebben in een boerenkalender gestaan."

Vrijdag 8 oktober worden De Boeren Kalender en De Boerinnen Kalender gepresenteerd. Tess heeft nog geen idee op welke pagina ze belandt: "Dat hoor ik vrijdag. Ik hoop op die van mei, omdat ik dan zelf jarig ben."

De vrijgezel is nu al overweldigd door alle (media)aandacht. "Dat heb ik een beetje onderschat. Ik vind het allemaal best spannend. Op de foto heb ik alles nog aan, maar toch ben ik best uitdagend gekleed." Maar het resultaat mag er zijn, zegt ze zelf. "Daar ben ik trots op. Ik sta - nou ja, zit - daar toch maar mooi!"