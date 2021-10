It's never too late to be yourself. Het is sinds twee jaar het levensmotto van Anna den Boer. De Oud-Beijerlandse (47) kon toen écht niet langer meer haar mannelijk lichaam verdragen: ze voelde zich vrouw, wilde vrouw worden en werd het ook. Transgender Anna knokte zich uiteindelijk - in Biblebeltgebied - met ook het geloof als steun naar haar lichamelijke en geestelijke bevrijding.

Haar 'coming-out' heeft 23 jaar in beslag genomen. Het onzekere puberjongetje, en later met zichzelf worstelende jongeman, kreeg verkering, trouwde en bouwde een gezinnetje op in Oud-Beijerland. "Ik was in die tijd niet diep en diep ongelukkig, dat kan ik niet zeggen. Maar ik was in elk geval niet ten volste gelukkig. Mijn redding is geweest dat ik een burn-out heb gekregen. In het herstelproces daarvan heb ik geleerd aan mezelf te gaan werken. Ik ben toen in transitie gegaan."

Eng om te vertellen

Voor Den Boer viel er een loden last van haar schouders, toen ze voortaan verderging als Anna Linda den Boer. "Anna was de naam die ik vanaf mijn zestiende voor mezelf had gekozen, en Linda was de naam die ik had gekregen als ik bij mijn geboorte uiterlijk een meisje zou zijn geweest. Ik vond het wel spannend en eng om het te vertellen. Maar ik weet vanaf mijn twaalfde innerlijk dat ik een vrouw ben. Mijn moeder zei ook: 'Ik ben blij dat je eindelijk komt, want ik heb altijd geweten dat er wat was, maar ik wist niet wat'."

De Hoeksche Waard in de jaren tachtig en negentig was nu ook niet bepaald een vrijplaats van ruimdenkendheid als het om genderkwesties ging. En zeker niet in confessionele kringen. "Ik heb mijn hele leven een masker op gehad, ik heb mijn hele leven toneelgespeeld. Ik kom ook uit een klein, warm gereformeerd gezin. Dan had je het niet over dat soort zaken. Oud-Beijerland was ook nog meer Biblebelt dan het nu is en het was ook niet zo bekend als het nu is. Bovendien was er ook nog geen internet."

Seksuele identiteit

Den Boer is 'het geloof' altijd als een verrijking blijven zien in haar zoektocht naar kracht voor haar coming-out. "Bij Wijdekerk voelde ik me online meteen welkom en op mijn gemak. Ik worstelde met wie ik was en hoe ik me voelde en ook met het geloof, op dat vlak. En dan maakt het blij dat je weet dat er meer mensen zijn die op dezelfde manier met hun identiteit worstelen. Dat er een kerk is waar je mag zijn wie je bent. En dat je er qua seksuele identiteit niet 'gecorrigeerd' wordt."

Bij de Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland ontvangt Anna volgende week de kerkelijke inzegening over haar nieuwe naam, en worden de huwelijksbeloften met haar echtgenote Mariëlle na 25 jaar hernieuwd. De Roze Kerkdienst op zondag is het sluitstuk van een Regenboogweek, waarin De Open Hof haar gezamenlijke verbondenheid met de lhbtiq+-gemeenschap én God viert.

Regenboogweek

"De Regenboogweek is een noviteit voor de Hoeksche Waard", zegt predikant Lyonne Verschoor. "Het versteende beeld dat mensen misschien van een traditionele kerk hebben, is niet op ons van toepassing. Wij denken ook niet in zwart of wit. Ja, God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen. Maar ook land en water, en eb en vloed. Daartussen zitten grijze overgangsgebieden, zoals een moeras, die vloeibaar zijn. Die zijn niet in de Bijbel beschreven. Maar net zoals er tussen land en water, eb en vloed, licht en donker altijd overgangsgebieden zijn, zijn die er voor mensen ook."

Den Boer bereidt zich inmiddels voor op de Roze Kerkdienst. "Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om me niet meer te verbergen. We hebben ook onze familie, vrienden en kennissen en buurt ervan op de hoogte gesteld en gezegd: 'Praat met ons als je vragen hebt, en niet over ons'. Voor ons samen is het ook een struggle geweest, maar we zijn in liefde bij elkaar gebleven."