Dinsdagavond werd Noma in Kopenhagen voor de vijfde keer uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld. Ook de nummer 2, Geranium, bevindt zich in de Deense hoofdstad. Culinair recensent Hiske Versprille legt uit wat zo bijzonder is aan de hyperlokale, diepgravende nordic keuken (die u overal tegenkomt).