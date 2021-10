Eenzaamheid onder jongeren is een taboe, maar een bittere realiteit voor wie ermee te maken heeft. De achttienjarige Julien Krijnen uit Hellevoetsluis is een van die jongeren. Hij snákt naar contact met leeftijdsgenoten, maar door een hechtingsstoornis is het voor hem moeilijk om aansluiting te vinden. 'Het raakt je zo diep dat het je níét meer raakt.'