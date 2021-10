Marinier Rico Bos uit Heino werd in 1993 dodelijk getroffen door een kogel van een collega toen hij op missie was in Cambodja. Begin deze week kreeg hij een spoorbrug in Witte Paarden naar zich vernoemd. Zijn moeder Anne Doldersum vertelt over het grote verdriet in haar leven: 'Zijn foto met de helikopter, daar praat ik toch soms tegen.'