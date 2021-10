Ze zijn opgelucht dat alle achttien Reuzegommers zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de dood van hun (schoon)broer Sanda Dia. Maar ze zijn ook op. 'We hebben bijna drie jaar moeten strijden om überhaupt een proces te verkrijgen', zeggen Seydou De Vel en Marie Van Steenkiste. 'Het is toch te gek voor woorden dat we nu nog eens minstens acht maanden moeten wachten op een uitspraak?'