Zangeres en cabaretière Karin Bloemen (61) haakte zich door de coronacrisis heen. Want toen haar werk wegviel, kon ze dat nog wél doen. Nu is er een boek om iedereen de kunst van het haken te leren. 'Haken is net als mediteren, enorm rustgevend. Behalve als het af móét, dan is het weer stressvol.'