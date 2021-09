Ron Stege gaf 17 jaar lang zijn leven voor de overheid. In de meest gevaarlijke situaties konden ze op hem rekenen. De jonge, keiharde agent deed het met liefde. Maar toen hij jaren later met PTSS gediagnosticeerd werd, ondervond hij dat de liefde niet wederzijds was. Tien jaar vocht hij voor rechtvaardigheid. Dit is zijn verhaal.