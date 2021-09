Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat weet Henk Lobers, al 25 jaar buurtbemiddelaar in Zwolle, als de beste. Van frustraties over voetballende kinderen tot kattenpoep in de tuin: hij hielp al zo'n 150 buren weer dichter bij elkaar te komen. Hij kreeg er afgelopen week zelfs een koninklijke onderscheiding voor. 'Juist in rijkere buurten escaleert het vaak door kleine dingen.'