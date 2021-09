Iedere thuiswedstrijd van Feyenoord zat Bram Hoogeveen met zijn zoon in De Kuip. Hij maakte lange werkdagen, maar draaide zijn handen niet om voor een extra klusje. Wie Bram om hulp vroeg, kon op hem rekenen. Nu, twee jaar nadat hij bij een verkeersongeluk zwaargewond raakte, is hij degene die om hulp moet vragen. En dat is niet makkelijk.