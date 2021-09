Jurriaan Wouters (45) is behalve een actief dienende luitenant-kolonel met een flinke staat van dienst, ook zeer direct. Hij draait niet om de hete brij heen. In onvervalst Haags laat hij weten, namens een uitdijende groep burgers, de weigering van Dunea om met grondradar te speuren naar geëxecuteerde verzetshelden een schande te vinden. 'Ik ben woedend en we leggen ons hier nooit bij neer.'