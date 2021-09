Na de dood van zijn vrouw Roos in 2011 kwam het leven van bas-bariton Ernst Daniël Smid (68) in een neerwaartse spiraal terecht. Hij werd depressief, moest zijn huis verkopen en kreeg de ziekte van Parkinson. Nu richt hij voorzichtig de blik op de toekomst. 'Ik heb nog te veel leuke dingen in mijn leven.'