Nadat vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in vlammen opging, beloofde de EU binnen twaalf maanden opvang in ‘menswaardige omstandigheden’. Een jaar later is van het nieuwe kamp nog geen steen gelegd. Bureaucratie en politieke verdeeldheid zijn hiervan de oorzaak. Duizenden asielzoekers die nog altijd in het tijdelijke tentenkamp wonen, het gevolg.