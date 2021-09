Het leven van Suzanne Dorchain-van Ees en haar man Mike stond op zijn kop toen ze hoorden dat er een anonieme melding was binnengekomen dat ze hun dochter Hailey van 4 mishandelen en verwaarlozen. Een vrouw uit hun woonbuurt in Spijkenisse bleek erachter te zitten. Ze bekende het in een dronken bui. 'Deze vrouw heeft hulp nodig', zegt Suzanne (33).