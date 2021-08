Karlijn (38), relatie met Alex, moeder van Hazel (2,5) en Stijn (9 maanden): "Het begon al in de kraamweek na de geboorte van Hazel, februari 2019. Ik kreeg rare flitsen in mijn hoofd en ik had last van een opgejaagd gevoel. Ik voelde me intens moe en verdrietig. En bovenal: ik wilde Hazel weg hebben. Ze voelde als een ongewenste indringer. In al haar kleinheid nam zij zoveel van mijn ruimte in!"