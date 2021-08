Schrijver Katja Retsin deed een ontboezeming op de Belgische tv: ze doet het twee keer per week. Dat is meer dan het gemiddelde van 1,4 keer. Velen zijn daar innig tevreden mee, anderen worstelen. 'Er worden enorm veel medicijnen geslikt, zoals antidepressiva. De bijwerkingen in de slaapkamer zijn óók enorm', aldus een therapeut. 'Ik zie vaak koppels die niet in keren per week, maar per jaar spreken.'