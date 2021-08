Weer is Bolsonaro hoofdrolspeler in zijn eigen controverse. Zijn aanvallen op het 'frauduleuze' kiesstelsel dienen meerdere doelen: hij dekt zich in voor naderend verlies in 2022 én leidt de aandacht af van andere crises, zoals de pandemie en de haperende economie. Het electoraal hof slaat terug met een onderzoek.