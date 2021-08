Nu alle leeftijdsgroepen voor vaccinatie zijn uitgenodigd, reizen veel GGD's af naar buurten met een relatief lage vaccinatiegraad om daar te vaccineren in bijvoorbeeld een prikbus. Maar niet alle GGD's zijn even actief in dit 'fijnmazig vaccineren', blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs de 25 regionale gezondheidsdiensten.