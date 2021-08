Steken terroristen bossen in brand? In Turkije wel, als je op de krantenkoppen in dat land afgaat. Die geven de Koerden de schuld. Er verscheen zelfs al een opeising vanuit die hoek. Maar misschien wordt de bewering iets te graag geloofd. In het verleden bleken vermeende terroristen soms eenvoudigweg op geld beluste projectontwikkelaars te zijn. Een verdenking die ook elders rond de Middellandse Zee bestaat.