Op een jacht in Saint-Tropez, met één hand op de beroemde derrière van Jennifer Lopez: zo brengt Ben Affleck momenteel de dagen door. Het kan een stuk slechter, maar hoe hard moeten we gecharmeerd zijn door dé romance van 2021? Is dit echt een sprookje van 'oude liefde roest niet'? Of kijkt de wereld iets te optimistisch naar een tanende acteur van 48 met een drankprobleem, naast een vrouw van 52 die in bikini de eeuwige jeugd etaleert, maar die in de hartstocht vooral vergankelijkheid heeft gekend?