Negen zaterdagen lang gaan journalisten in het restaurant van Willem Hiele in Koksijde in gesprek met een spraakmakende gast. Vandaag: Open Vld-politica en seksuologe Goedele Liekens. Haar 'grote muil' raakte ze op de afdeling oncologie kwijt, maar ze kreeg er relativerings­vermogen voor in de plaats. Liekens (58), hersteld van huid­kan­ker, maakt zich niet langer druk. 'Ik heb in mijn leven alles kunnen doen waar ik van droomde.'