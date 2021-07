Zolang de Oeigoerse extremisten maar geen hulp krijgen zal het China een zorg zijn wie Afghanistan regeert: de Taliban of de regering in Kabul. De grote buur knoopt betrekkingen aan met allebei, en voor het geval het toch misloopt, ook met de Centraal-Aziatische buurlanden. Één ding wil China niet: al te diep verstrikt raken in het politiek moeras dat Afghanistan is.