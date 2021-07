De Schiedamse drugsbaron Çetin G. heeft spijt van zijn vlucht naar Turkije. Zo meldt een van zijn vier advocaten in Ankara. G. is in Nederland veroordeeld tot twaalf jaar cel, maar ontsnapte door zijn enkelband door te knippen. De Turkse aanklager eist nu 1482 jaar cel tegen de Schiedammer, die zich onschendbaar waande in zijn thuisland.