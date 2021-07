Ondernemers in Zwolle die in zwaar weer zijn gekomen door de coronacrisis, kunnen hun bedrijf gratis laten doorlichten. Ga je verder of is het beter om te stoppen? De gemeente stelt hiervoor, samen met onder meer bierbrouwerijen, hulp van experts beschikbaar. Tot nu toe hebben zich drie ondernemers gemeld. Nancy Fermont heeft een goedlopend restaurant en zit door corona met een 'megaschuld'.