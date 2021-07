Humor en vreugde hadden geen plek in het gezin waarin Harm Edens (59) opgroeide. Hij voelde zich een buitenstaander met een onbereikbare vader, die alle risico's van het leven wilde vermijden. Wat moest die aan met zo'n 'energieke stuiterbal' als zoon? In het boek Volkomen onnatuurlijk gedrag onderzoekt de in Zutphen woonachtige presentator en comedyschrijver de erfenis van zijn verstikkende jeugd. "Het was één en al ongemak."