Fotograaf Jeroen Nieuwhuis uit Enschede deed wat bijna geen Amerikaanse fotograaf lukte: hij legde het leven vast van de Mountain Men, ruige mannen die in de wildernis het bestaan leiden van de pioniers van het Wilde Westen. Zijn foto's, binnenkort te zien in een boek, lijken stilgezette beelden uit een film. 'Dit is de ultieme vorm van vrijheid.'