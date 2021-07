In 2017 portretteerde Trouw drie talenten die op weg waren naar de Spelen in Tokio. Een van hen, triatleet Maya Kingma, is inmiddels de nummer één op de wereldranglijst en een serieuze medaillekandidaat. Joris van Essen en Eline Rentier zijn gestopt met topsport. Waarom haalt de een de top, en de ander niet?