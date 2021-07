Robin Verstraten loste in 2019 in 2,7 seconden een pyramide-kubus op en werd Nederlands kampioen. Hoewel zijn wiskundige talent hem nu succes brengt, was dit vroeger eerder een vloek dan een zegen voor de 24-jarige Bilthovenaar. Met een diagnose Asperger en dyslexie kreeg Robin vmbo-advies. Nu promoveert hij op nieuwe kwantummaterialen: 'Ik heb iedereen het tegendeel bewezen.'