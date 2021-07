Diverse scholen hebben in de zomer problemen met de kledingstijl van meisjes. Ze zouden te bloot gekleed zijn. Het Greijdanus in Zwolle, een gereformeerde scholengemeenschap, heeft onlangs ouders en leerlingen gemaild dat naveltruitjes niet zijn toegestaan. Maar waarom is dit zo'n probleem en waarom komt deze discussie jaarlijks terug?