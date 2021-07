In de werkplaats van meesterschilder Dick Pouwels (68) in Ossenzijl liggen de laatste onderdelen van de Gouden Koets te wachten op een nieuwe goudlaag. Jarenlang werkte hij - niet in het geheim, wel zonder tromgeroffel - mee aan de restauratie van het veelbesproken koninklijke pronkstuk. 'Prachtig om te doen, het is toch nationaal erfgoed waar je aan werkt.'