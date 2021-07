De Chinese Communistische Partij is honderd jaar en viert dat zoals zij zelf is: strak geregisseerd, met groots vertoon en een nog groter arsenaal aan veiligheidsmaatregelen. De CCP is uitgegroeid tot een van de grootste, machtigste en langst regerende partijen ter wereld. Hoe heeft ze dat klaargespeeld en wat kan haar nu bedreigen?