Philips gaat niet alleen over Philips. Het concern is ook betrokken bij werkgeversorganisaties, bij de ontwikkeling van de regio via Brainport, bij evenementen en heeft ook een dikke vinger in de pap als het gaat om de samenwerking rond kunstmatige intelligentie. Bij Philips heb ze daar sinds negen jaar een president voor: een soort mega-Manus van Alles. De huidige Philips-president Hans de Jong (64) zwaait donderdag af.