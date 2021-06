Sinds de docuserie The Surgeon's Cut op Netflix - Topdokters op zijn Amerikaans - weet u bij wie u moet zijn om die vervelende hersentumor veilig te laten verwijderen: dokter Alfredo Quiñones-Hinojosa (53), een wereldautoriteit in zijn vakgebied, opereert tijdens zijn vakantie arme mensen gratis en voor niets. Nu verfilmt Brad Pitt het levensverhaal van de neurochirurg, die als tiener naar de VS migreerde.