Op de Europese coronakaart bleef er in een zee van groen en oranje nog één land als laatste rood: Nederland. Dat steekt voor het toerisme daar, want elders veert de sector op maar de eigen trekpleisters liggen er doods bij. De Zaanse Schans, bijvoorbeeld, een 'schilderachtig Hollands dorpje' dat normaal goed is voor 2,5 miljoen toeristen per jaar, maar waar de klompenmakers en co nu haast werkloos moeten toekijken. 'Op een mooie dag komen nu 50 mensen over de vloer. Of tien als het regent.'