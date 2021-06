De Venice Simplon Orient Express houdt donderdagmiddag iets voor 13 uur halt in Antwerpen-Centraal en dus worden treinspotters verwacht om de luxetrein van dichtbij te zien. De buitenkant dan toch, want meerijden tussen Amsterdam en Venetië kost minstens 3.414 euro. Positief is dat er champagne en kaviaar op het menu staan en dat je als passagier de afgunstige blikken kan mijden door de gordijntjes dicht te doen. Enfin, daar is personeel voor.