Recreanten op het naaktstrand van de Tweede Maasvlakte zijn niet te spreken over de komst van het 25 meter hoge Havenervaringscentrum (HEC). Het nieuwe gebouw, dat in 2024 klaar moet zijn, kijkt met een dakterras, restaurant en meerdere balkons precies op het naaktstrand uit. 'We worden weggepest', zegt bezoeker Ria Vermeulen.