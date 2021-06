Oostenrijk won zondag zijn eerste EK-duel aller tijden. De overwinning werd overschaduwd door relletjes. Behalve over de racistische uitspraken van verdediger Arnautovic, die door de Uefa voor het duel met Nederland is geschorst, discussieert Oostenrijk verhit over de vraag of de verrassende kleurencombinatie van het uit-tenue is beïnvloed door Bondskanselier Sebastian Kurz in hoogsteigen persoon.

