Een jurk die bloeide als een botanische tuin, een hoed die was gestrikt als een cadeau: Queen Elizabeth (95) had er zin in, toen ze zondag Joe Biden ontmoette. Intussen maar liefst haar 13de Amerikaanse president. Ze was er al toen de Amerikanen rouwden om John F. Kennedy.

Log in op NU.nl en lees gratis artikelen uit andere media Log in op NU.nl om verder te lezen Terug