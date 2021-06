'Gezicht en neus niet verkrampen. Ontspannen blijven.' Jens Crooijmans (23) uit Overloon weet waar hij het over heeft. Volgende week wordt hij voor de honderdste keer getest op corona. Hij is een vaste klant bij de bedrijventeststraat in Haps.

Log in op NU.nl en lees gratis artikelen uit andere media Log in op NU.nl om verder te lezen Terug