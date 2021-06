Kanker heb je niet alleen. Als je de ziekte hebt of hebt gehad, heeft dat enorme impact op jezelf, maar ook op je man, vrouw, kinderen en familie. In Zeeland kun je op een paar plekken terecht om te praten over wat je mee- en doormaakt. Maar die inloophuizen hebben het moeilijk. Behalve dat ze hard geld nodig hebben, zoeken ze ook naar nieuw onderdak.

