Fans van de Franse hitserie 'Lupin' mogen zich in de handen wrijven. Vrijdag laat Netflix het tweede seizoen op de wereld los, nadat het eerste zowat alle records op het streamingplatform brak. Met dank aan hoofdrolspeler Omar Sy, die met bijzonder veel charisma en naturel meesterdief Assane Diop vertolkt. Al blijft de 43-jarige acteur, die opgroeide in de buitenwijken van Parijs, bescheiden. 'Ik krijg in L.A. lang niet zoveel werk als in Frankrijk.'

