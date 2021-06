Bijna de helft van het totale toeschouwersaantal van 315 duizend, 150 duizend mensen, zal begin september per fiets, e-bike, snorfiets of brommer/scooter naar de Formule 1-race in Zandvoort komen. Dat voorspelt organisator Dutch Grand Prix (DGP) in het geactualiseerde mobiliteitsplan voor dit driedaagse evenement dat bij de gemeente is ingediend.

