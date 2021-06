Vergeet de hippe Ibiza-camper of op de bonnefooi de rugzak ombinden. 'Nakation' lijkt een nieuwe vakantietrend. Naked dus, oftewel naaktrecreatie. Dat is in: 2,5 miljoen Nederlanders doen het wel eens. Merken ze daar ook wat van bij Naturistenvereniging De Wilgenborgh in Waverveen? AD-verslaggever Rosanne Kok nam een kijkje op de open dag.

